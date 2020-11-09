Astım hastası Gamze'den acı haber! Evinin kapısında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta, astım hastası olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Gamze Orçan, evinin kapısında ölü bulundu. Cansız bedeninin yanında astım ilacı bulunan Orçan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

Bir süre önce eşinden boşanarak ailesinin Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başlayan 21 yaşındaki Gamze Orçan, bu sabah 2 katlı evin kapısında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Orçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede Orçan'ın vücudunda darp ve yara izine rastlanmadı. Cansız bedeninin yanında astım ilacı bulunan Gamze Orçan'ın 8 yıldır astım hastası olduğu öğrenildi.

Vücudu evin içinde olan Orçun'un, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.