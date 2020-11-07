Aspirin koronavirüse faydalı mı? Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı!

Koronavirüs tüm dünyada etkisini devam ettirirken, aspirin ile ilgili İngiltere'den umutlandırıcı bir haber geldi. Çalışmaya göre aspirinin koronavirüste ölüm riskini yüzde 50 azalttığı belirtildi. Bilim insanları Aspirin'in koronavirüs tedavisinde iyi gelme ihtimali olduğunu ve bu yönde deneme çalışmalarının başladığını duyurdu. Öte yandan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmanın riskli olduğunu özellikle çocuklarda Reye sendromuna neden olabileceğini söyledi.

Çin'de ortaya çıkan dünya çapında yaklaşık 50 milyona yakın insanı etkileyen koronavirüsü engellemek ve bitirmek için ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken, İngiliz bilim insanları uluslararası kamuoyunda tartışma yaratacak bir açıklama yaptı. Bilim insanları kanı sulandıran ve ağırlıklı olarak baş ağrısı ve halsizliğe karşı tercih edilen Aspirinin pıhtılaşmayı engelleyen özelliğinin virüsün hastalığına yakalananları iyileştirebileceğini öne sürdü. Araştırmayı yürüten bilim insanı Peter Horby, "Aspirinin etkili olacağına dair net bir yaklaşım mevcut. Üstelik Aspirin güvenli, pahalı değil ve yaygın" ifadesini kullandı.

ASPİRİN KORONAVİRÜSE FAYDALI MI?

Aspirinin koronanın hastalarında işe yarayabileceğini söyleyen uzmanlar, Aspirinin tedavi sürecinde kullanılmasının Kovid-19 hastalarında oluşabilecek pıhtıları engelleyebileceğini dile getirdi. Bilim insanları Aspirinin Kovid-19 hastaları üzerindeki etkisini incelemek üzere bir araştırma yaptıkları belirtildi. Araştırmaya katılan 2000 gönüllü günde 150 miligram Aspirin alacak ve bu süreçte sağlık durumlarında yaşadıkları değişiklikler gözlemlenecek. ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada, erişimi kolay ve ucuz Aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kan sulandırıcı etkisi bulunan ilacın, Kovid-19 ölümlerin ana nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasını engellediğini söylemişti.

PROF. DR. MEHMET CEYHAN'DAN ASPİRİN UYARISI: "KOVİD-19 TANISI KONMADIKÇA ASPİRİN KULLANMAYIN"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs salgını ile ilgili aspirin kullanımına dikkat çekti.

Aspirinin koronavirüse kapılmadan öncesi ve sonrasında vereceği zarara değinen Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19'dan korunmak için veya hastalık belirtileri başladığında, PCR testi ile Kovid-19 tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmak risklidir. Çünkü grip geçiriyor olabilirsiniz. Grip geçirirken aspirin kullanmak Reye sendromu daha çok çocuklarda görülen, ancak yetişkinlerde de ortaya çıkabilen tehlikeli bir hastalıktır. " dedi.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN HASTALIK

Ceyhan, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Karaciğer yetmezliği ve beyin şişmesi ile sıklıkla ölümle sonuçlanan bir hastalıktır ve etkili bir tedavisi yoktur. O nedenle pıhtılaşmayı önlemek için aspirin dışında ilaçların kullanılması gerekir."