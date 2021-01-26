ASO'dan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan "Küçük Parmaklar Tablet Dağıtım Kampanyası'na destek vererek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne klavyeli tablet bilgisayar bağışında bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak 115 tablet bilgisayar, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdebir, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının günlük hayatta çok ciddi değişikliklere yol açtığını belirterek, özellikle eğitim sisteminin başka bir boyuta evrildiğini bildirdi.

Uzaktan eğitimin bu süreçte önemli rol üstlendiğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti: