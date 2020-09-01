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Aslıhan Karalar plajda rüzgar gibi esti

'Kuruluş Osman' dizisinde 'Burçin Hatun' karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, Bodrum'da tatiline devam ediyor.

Aslıhan Karalar plajda rüzgar gibi esti Aslıhan Karalar, Bodrum Gündoğan'da bir otelin locasında görüntülendi.
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