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Aslıhan Karalar'dan jet-ski şov

Aslıhan Karalar'dan jet-ski şov Aslıhan Karalar, Bodrum'da güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.
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