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Aslıhan Güner üstsüz güneşlendi

Aslıhan Güner üstsüz güneşlendi 'Kuzey Yıldızı' dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, Bodrum tatiline çıktı.
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