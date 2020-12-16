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Aslı Tandoğan'dan Covid-19 açıklaması: Maalesef yakalandık!

Aslı Tandoğan'dan Covid-19 açıklaması: Maalesef yakalandık! Oyuncu Aslı Tandoğan, eşi Cahit Tan Yeşilada'yla birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.
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