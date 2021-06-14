Aslı Sümen ekrana iddialı bir giriş yapıyor!

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı yeni dizisi 'Baht Oyunu'nda, Aslı Sümen ilk dizi oyunculuğu deneyimiyle izleyici karşısına çıkacak.

Miss Turkey 2017 birincisi olan ve Miss World 2017 yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Aslı Sümen, ilk oyunculuk deneyiminde güzelliği ile olduğu kadar yeteneğiyle de adından söz ettirecek.

Eğlenceli hikayesi ve renkli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi de Aslı Sümen, Bora’nın ortağı ve çocukluk arkadaşı Tuğçe Dikman karakteriyle ekrana iddialı bir giriş yapacak. Tuğçe güzelliği ve zekasıyla herkesin başını döndürürken, yegane amacı Bora’yı elde etmek olacak ve bu uğurda da önüne çıkan tüm engelleri ortadan kaldırmak için her türlü entrikaya başvuracak.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı , Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.