01 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aslı Hünel gözyaşlarına boğuldu! 'Benden en değerli parçamı aldı'

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:20 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 17:20

Aslı Hünel, koronavirüs tedavisi gören babası Fevzi Hünel'i geçtiğimiz aylarda kaybetmişti. Vefat haberini Instagram hesabından paylaşan Aslı Hünel "Canım, biricik babamızı kaybettik. Celaliye Mezarlığı'na ikindide defnediyoruz" diyerek yaşadığı büyük acıyı paylaşmıştı. Babasını kaybetmenin acısıyla sarsılan şarkıcı, katıldığı canlı yayında duygusal anlar yaşadı.


Aslı Hünel, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Nermin'in Enfes Mutfağı' programına konuk oldu. Hünel, daha önce sanatçı Emrah tarafından da seslendirilen 'Baba' şarkısını söylediği anlarda duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.
 
Pandemi döneminde babası Fevzi Hünel'i kaybeden Aslı Hünel, tam kapanma önlemlerine dikkat çekerek, "Covid benden en değerli parçamı, babamı alıp götürdü.
 
Bu yüzden herkesin son derece dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyorum. Giden asla geri gelmiyor. Sadece acısı kalıyor, hatıralar kalıyor." ifadelerini kullandı.
 
 
"GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE"
 
Canlı yayının son bölümünde tüm erkeklere çağrıda bulunan Hünel ve sunucu Nermin Gül, "Üç hafta uzun bir süre. Lütfen bu süre zarfında ailenize ve sevdiklerinize daha fazla hoşgörülü olmaya çalışın. Bu zor günleri önce aile içindeki dayanışma ve hoşgörü ile aşabiliriz. Oklava elimizde, gözümüz üzerinizde" sözleriyle, ekran başındakilere tebessüm ettirdiler.
 
 

ETİKETLER

Aslı Hünel Aslı Hünel babası Fevzi Hünel Aslı Hünel gözyaşlarına boğuldu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.