Aslı Hünel'den yürek yakan sözler... 'Sadece 10 gün...'

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in 82 yaşındaki babaları Mehmet Fevzi Hünel, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede plazma ve kök hücre tedavilerine rağmen yaşama tutunamadı. Babasının ani ölümüyle yıkılan Aslı Hünel ise Hürriyet'te Tülay Demir'e verdiği röportajda hastalık sürecinden bahsetti.

"ANNEM VE BABAM İZOLE YAŞIYORLARDI"

Acısının çok taze olduğunu vurgulayan Hünel, "Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Ölümün bile hayırlısı dilenir ya, doğru. Öyle ani oldu ki... O yüzden kabullenemiyor insan. Abim (Saruhan Hünel) ve ben bile "taşıyıcı olabiliriz" korkusuyla onları çok sık ziyaret etmiyorduk. Deniz kenarında bir yazlık evleri vardı, orada kalıyorlardı. Ekim ayına kadar da her şey yolundaydı. Bir gün babam aradı, nezle olduğunu söyledi. Market alışverişine çıkmış, dönüşte yağmura yakalanmış. 'Herhalde o gün üşüttüm biraz, hastayım' dedi.

"BABAM HASTAYIM DEDİĞİNDE ÖLECEĞİNİ HİSSETTİM"

Yaşadığı acıyı içtenlikle yanıtlayan Hünel, "Baban nezle olduğunu söylediğinde aklına korona gelmedi mi" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "'Baba emin misin? Bir test yaptır' dedim. 'Yok, ilaç aldım' diye diretti. Sonra iki gün geçti, düzelme yok. Üçüncü gün aradım, 'Baba hemen hastaneye gidiyorsun' dedim. Ya bir şey itiraf edeyim mi; arayıp hasta olduğunu söylediği o ilk gün telefonu kapattığımda içimden 'Babam Covid oldu. Onu kaybedeceğiz' diye geçti. Bu düşünce kalbime hançer gibi saplandı. O yüzden ısrarcı oldum doktora gitmesi için zaten. O da daha fazla itiraz etmedi, 'Sabah gidiyorum hastaneye' dedi. Ertesi gün beni aradı 'Acilen hastaneye yatırıyorlar' diye..."

"PLAZMA VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ İŞE YARAMADI"

Babasının tedavisi için plazma duyurusunda yaptıklarından bahseden Hünel, bu konuda çok destek geldiğini belirterek "Sevenlerimize teşekkür ediyorum. Kızılay 'a da teşekkür etmeliyim, yardım edebilmek için canlarını dişlerine taktılar. Bulduğumuz plazma babama verildi fakat durumunda bir değişiklik olmadı. Ardından ancak hasta onayı ile yapılabilen bir iğneden bahsettiler. Onu denedik. Halihazırda bazı spesifik tedavi yöntemleri var, bunlar Bakanlık onaylı. Bütün tedavi yöntemleri denendi babamda ama işe yaramadı. Baktık ki onu kaybediyoruz, kök hücre diye bir şey duymuştum, bazı hastalarda işe yarıyormuş, onu da deneyelim dedik. Sadece 10 gün, her şey o 10 günde olup bitti. 10 gün öncesinde sapasağlam, dağ gibi bir adamdı. Hiçbir hastalığı yoktu. Ne şeker, ne tansiyon" ifadelerini kullandı."

ANNEM 47 AMELİYAT GEÇİRDİ BİZ ASIL ONDAN KORKUYORDUK"

Annesinin bu yaşına kadar 47 ameliyat geçirdiğini ve koronavirüs nedeniyle en çok annesinden korktuklarını söyleyen şarkıcı, "Dile kolay, 55 yıllık hayat arkadaşını kaybetti. Çok büyük bir aşktı onlarınki. Son dönemde birbirlerine daha da düşkün olmuşlardı. Dolayısıyla annem için tam bir yıkım oldu" dedi.