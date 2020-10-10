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Aslı Enver yıllar sonra itiraf etti! 'Ayıp olmasın diye randevuya gittim'
Aslı Enver İbrahim Selim'in YouTube programı "Bu Gece"ye konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu ilginç itiraflarda bulundu.
İnsanların senin hakkında doğru olduğunu düşündüğü ama olmayan şey nedir?
- Fazla hanım hanımcık ve içine kapalı biri olduğumu düşünüyorlar.
Hiç alakası yok. Siz beni bir de kendi alanımda görün.