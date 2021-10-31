Aslı Enver tatil için Meksika'ya uçtu!

Son olarak 'Babil' dizisiyle sevenleriyle buluşan Aslı Enver, Meksika’da tatil yapıyor. Aslı Enver'e Meksika tatilinde kimin eşlik ettiği ise gizemini koruyor.

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Aslı Enver, son olarak final yapan 'Babil' dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Başarılı oyuncu, bir döneme damga vuran dizilerin yanı sıra 2013 yapımı 'Tamam mıyız?' ve 2016 yapımı 'Kardeşim Benim' filmlerinin kadrosunda yer almıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aslı Enver, şu sıralar Meksika ’da tatil yapıyor.

Deniz kenarında güneşin tadını çıkaran Aslı Enver, bikinili karesini takipçileriyle paylaştı. Aslı Enver’in bu paylaşımı takipçileri tarafından ilgi gördü.

İşte Aslı Enver'in Meksika tatilinden paylaştığı bikinili kareleri...