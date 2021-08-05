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Aslı Enver'e dev teklif! Ödüllü dizinin uyarlaması için başrol...
Son olarak Star TV’nin 'Babil' dizisinde 'Ayşe' karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Aslı Enver'e, Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan dizinin Türk uyarlaması için başrol teklifi gittiği iddia edildi.
'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Aslı Enver, son olarak final yapan 'Babil' dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı.
'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Aslı Enver, son olarak final yapan 'Babil' dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı.