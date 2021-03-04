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Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması!

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması! 'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı.
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