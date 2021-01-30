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Aslı Enver'den dikkat çeken Murat Boz hamlesi! Ekran görüntüsü...
Aslı Enver yaptığı hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada gezindiği sırada bu hesabı takip etti. Detayı fark eden Instagram kullanıcıları ise hemen ekran görüntüsü aldı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen haberin detayları...
Yaklaşık 1,5 yıl önce şarkıcı Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı flaş hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti.