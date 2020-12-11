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Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan ayrıldı! Birbirlerini sildiler...

Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan ayrıldı! Birbirlerini sildiler... Oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Can Koçkan’la ilişkisini noktaladı.
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