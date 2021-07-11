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Aslı Bekiroğlu Çeşme'de! 'Sizi gördük'

Aslı Bekiroğlu Çeşme'de! 'Sizi gördük' 25 yaşındaki ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Çeşme'deki ünlü bir beach'te kalabalık arkadaş grubuyla birlikte yemek yerken objektiflere takıldı.
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