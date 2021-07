Aslı Baş'ın babası: 'Bir Cinayetin Aslı' burada...

Bodrum'da 11 yıl önce, 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın, turizmci Ahmet Bayer 'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer (63), oğulları Hakan Bayer (33), Volkan Bayer (31) ile Murat Umirov (42) beraat etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İstinaf mahkemesinde, 'delil olmadığı gerekçesiyle dosyanın incelenmesine gerek yoktur' kararı çıktı. Bu kararın ardından Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.