Aslanla kaplan bir olup saldırdı!

Kuzey Çin'de faaliyet gösteren sirkte bir aslan ve bir kaplan, prova esnasında bir ata saldırıp öldürmeye çalıştı. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Çin'deki bir sirkte, bir kaplan ve bir aslan, ata saldırdı. Sirkte seyircilerin bulunmadığı ve eğitim amaçlı olarak hayvanlar ile ilgilenildiği esnada iki hayvan, beyaz bir ata saldırıp öldürmeye çalıştı. Kanlar içinde kalan at, şans eseri olayı küçük yaralarla atlamayı başardı.

PROVA YAPILIYORDU

Gösteri öncesi prova esnasında atı parçalamaya çalışan iki vahşi hayvan, çalışanlar tarafından kırbaçlanarak durdurulmaya çalışıldı. Taiyang Circus'ta çalışan Xu isimli adam, bir aslan ve bir kaplanın eyerin üzerinde ata binmesi şeklinde bir gösterinin provasının yapıldığını söyledi. Olay anının görüntüleri kan donduran cinstendi.

"BU TAMAMEN NORMAL" DEDİ

Xu gazetecilere bunun bir doğa yasası olduğunu söyleyerek "Aslanlar ve kaplanlar vahşi hayvanlardır, bu tamamen normal" açıklamasında bulundu. Xu ayrıca sirk personelinin saldırıya uğramasından korkmadığını çünkü hayvanların küçük yaştan beri kendileriyle beraber olduğunu söyledi.