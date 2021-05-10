Aslan Karakaş, kuma olmayı kabul etmeyen 16 yaşındaki amcasının kızına kurşun yağdırdı

Evli ve 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, amcasının kızı 16 yaşındaki E.K.’yi ikinci eşi yapmak istedi. E.K. ve annesi buna direnince ölüm tehdidinin ardından kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan E.K., yaşam destek ünitesine bağlı hayata tutunmaya çalışırken, Aslan Karakaş aylardır yakalanamadı.

16 yaşındaki E.K., Diyarbakır Bismil’in Derik köyü Selamet mezrasında annesi ve kardeşleriyle yaşıyordu. Babasını 12 yıl önce kaybetmişti. Mezrada 13 hane vardı ve herkes birbiriyle akrabaydı. İki yıl önce, evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37), E.K’yi ikinci eşi olarak istediğini söyledi. E.K. ve annesi şiddetle karşı çıktı. Reddedilen Aslan Karakaş, silahını kuşanıp, evlerinin önünde tehditkâr tavırlarla dolaşmaya başladı. “Sen benim olacaksın, başkasıyla evlenirsen seni de o kişiyi de öldürürüm” diyordu. E.K.’nin annesi, Aslan Karakaş’ı şikâyet etti, ancak gördüğü baskılar nedeniyle şikâyetini geri çekmek zorunda kaldı.

EŞİ DE KIZI İSTEDİ

E.K., yaşadığı baskı ve tacize dayanamayarak 7. sınıfta okulunu bırakmak zorunda kaldı. İş o kadar ileri gitmişti ki Aslan Karakaş’ın eşi, E.K.’nin annesine giderek, “Kızını bize ver, ben ona ev alır döşerim” diyecekti. E.K.’nin annesi de onu kovacaktı. Evinin balkonuna dahi çıkamaz hale gelen E.K., bir arkadaşıyla evlenmeye karar verdi.

KURŞUN YAĞDIRDI