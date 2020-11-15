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Aslan Gülman özür diledi: Gençliğimize verin!

Aslan Gülman özür diledi: Gençliğimize verin! Verdiği parti sonrası çok pişman olduğunu belirten Aslan Gülman, "Gençliğimize vermenizi diliyorum, kamuoyundan da özür diliyorum" dedi.
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