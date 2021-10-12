Aslan Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir? Aslan Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Zodyak'ın 12 burcu bulunmaktadır. Bu burçlar, her biri farklı tarihleri kapsayıp yine her biri farklı özelliklere sahiptir. Bununla beraber burçların daha düzenli bir ilişki kurabilmeleri yine burçlarına göre planlanabilir. 12 burçtan biri olan aslan burcu erkeğinin de evlilikte, diğer burçlara göre daha iyi anlaştığı ve daha düzenli bir ilişkiye sahip olması beklenen burçlar vardır. Ayrıca aslan burcu erkeğinin evlenmek ve ilişki kurabilmesi için karşı tarafta aradığı kendine hitap eden birçok özellik vardır.

Aslan Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir?

Aslan burcu erkekleri, genellikleri çevreleri tarafından özgüvenleri ve çekici karizmaları ile tanınırlar. Bu burç erkeği girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekebilecek potansiyele sahiptir. Bu yüzden yanında yer alacak eşinin de kendi gibi kendine özen gösteren ve dikkat çekici biri olmasını ister. Yanına yakıştırmayacağı kişi ile asla beraber olmaz ve evlenmez. Aslan burcu erkeği dikkat çekmeyi sevdiği için ilgi görmeyi de sever. Bu yüzden onun eşi asla kıskanç olmamalıdır. Aslan burcu erkeği mutlaka açık görüşlü, sosyal, insanlar ile iletişimi kuvvetli, rahat yapıya sahip ve fazla sorgulamayan biri ile evlenmelidir.

Onun için ideal eş yay burcu kadınlarıdır. Ayrıca kendi gibi özgüveni yüksek, iddialı ve baskın kişilerden hoşlanan aslan burcu erkeği bu özelliklere sahip biri ile evlenmelidir. Bu özellikler ise koç burcu kadınında mevcuttur. Yine hem özgüveni yüksek, monotonluğu sevmeyen bir karakter olan ikizler burcu kadınları da aslan burcu erkeğinin evlenebileceği kadınlar arasındadır.

Aslan Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Aslan burcu erkekleri, normal hayatlarında olduğu gibi evlilik hayatlarında da hareketli insanlardır. Onlar eşlerinden sürekli olarak ilgi görmek ve taktir edilmek isterler. Ayrıca kendileri kıskanılmaktan hoşlanmasalar da kendileri eşlerini kıskanırlar ve bazen sıkıcı bir tavır içinde olabilirler. Onun isteklerinin her zaman ön planda olmasını isterler. Eğer eşi isteklerine öncelik verirse, kendisi de mutlaka karşılığını gösterir.

Yalnız gezmekten pek hoşlanmayan aslan burcu erkekleri evlendikleri zaman her şeyi eşleri ile yapmak isterler ve her yere eşleri ile beraber giderler. Evlilik hayatında nerde nasıl davranacağını çok iyi bilen aslan burcu erkekleri aynı zamanda partnerinin ne istediğini de çok iyi anlar ve buna cevap verir. Aynı zamanda yerine göre romantiklerdir. Cömert olmaları, evlilik hayatlarına da yansır. Kararsızlıktan pek hoşlanmayan bu burç erkekleri, evliliklerinde daima kesin ve net kararlar verirler. Eşlerinden de bu konuda onay beklerler. Bazen maçoda olabilirler.