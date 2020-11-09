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Aşktan yana yüzü gülmüyor!

Aşktan yana yüzü gülmüyor! Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay-Fasih Saylan çiftinden kötü haber geldi.
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