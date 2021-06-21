Aşkın Tarifi sosyal medya trendlerinde!

Aşkın Tarifi tanıtımları ve bölümleriyle hafta boyunca sosyal medya trendlerinde en çok izlenenler arasında yer aldı.

Kanal D’nin geçtiğimiz haftalarda yayına başlayan ve izleyiciden büyük beğeni kazanan dizisi Aşkın Tarifi tanıtımları ve bölümleriyle hafta boyunca sosyal medya trendlerinde en çok izlenenler arasında yer aldı.

11 milyon kez izlendi!

Dizi, henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen tanıtımları ve bölüm izlemeleriyle birlikte Youtube’da 11 milyon kez izlendi. Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not alan Aşkın Tarifi’nin 3.bölümü ise, sosyal medyada en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.



Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.



Aşkın Tarifi her Pazartesi akşamı Kanal D’de...