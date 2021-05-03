'Aşkın Tarifi'nin kadrosu belli oldu!

Kanal D’nin yakında izleyicisi ile buluşacak olan yeni dizisi Aşkın Tarifi’nin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizide Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan’ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Yakında çekimlerine başlanacak olan dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekiminde bir araya geldi. Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Aşkın Tarifi’nin genel hikayesi ise şöyle;

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.

Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?