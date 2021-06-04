Aşkın Tarifi'ne yurt dışından yoğun ilgi!

Diziyi heyecan ve merakla bekleyen yabancı hayranlar hem dizi hem de oyuncuların sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Özellikle İspanya, Rusya ve Ortadoğu’dan gelen yorumlar arasında dizinin heyecanla beklendiği ve başrol oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün çok uyum sağladığı konuşuldu.
Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş’un oturduğu Aşkın Tarifi’nin proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yaparken, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.
Aşkın Tarifi’nin genel hikayesi şöyle;
Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a 'aşk dersi' verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?
Aşkın Tarifi 07 Haziran Pazartesi günü Kanal D’de başlıyor...