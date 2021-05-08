Aşkın Tarifi dizisindeki menemen sahnesi olay oldu!

Kanal D’de ekrana gelecek, Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı ‘Aşkın Tarifi’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini ekrana taşıyacak projede; Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe ve Atakan Yılmaz gibi isimler de rol alıyor.
Görüntülerde Fırat karakterini canlandıran Doğulu’nun, Naz Soyluer’e hayat veren Arıtürk’ün vücudundan menemeni alıp, yediği sahne sosyal medyanın gündemi oldu. Ses getiren anlar için Doğulu, Twitter’dan, “Menemen nasıl yenir, öğrendik mi gençler? Şşhhh” diye yazdı. Kısa sürede ‘En Çok Konuşulanlar’ listesine yerleşen dizinin tanıtımı beğeni topladı.