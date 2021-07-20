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Aşkın Tarifi 7. bölüm fragmanı yayında!

20 Temmuz 2021 Salı - 10:36 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 10:36

Naz'ın restoranına gelen bir müşteri Taylan'ı, sevgilisiyle ayrılmasına sebep olarak gösterir. Bu konuda canı yanan Fırat da artık Naz'ın gerçekleri bilmesini istiyor. Fırat, Naz'a Taylan'ın gerçek yüzünü gösterebilecek mi?


Aşkın Tarifi 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.Naz'ın restoranına gelen bir müşteri Taylan'ı, sevgilisiyle ayrılmasına sebep olarak gösterir. Bu konuda canı yanan Fırat da artık Naz'ın gerçekleri bilmesini istiyor. Fırat, Naz'a Taylan'ın gerçek yüzünü gösterebilecek mi?
 

Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
 

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