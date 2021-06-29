Aşkın Tarifi 5. Bölüm Fragmanı!

Fırat, Naz'a isyan bayrağını açıyor. Taylan ile evlenmemesi gerektiğini söylüyor.

Naz'ın Taylan ile olmasını hazmedemeyen Fırat durumu değiştirmeye kararlıdır. Naz'a Taylan ile evlenmemesi gerektiğini açık yüreklilikle söyler.

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