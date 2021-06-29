Naz'ın Taylan ile olmasını hazmedemeyen Fırat durumu değiştirmeye kararlıdır. Naz'a Taylan ile evlenmemesi gerektiğini açık yüreklilikle söyler.
Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
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Aşkın Tarifi 5. Bölüm Fragmanı!
29 Haziran 2021 Salı - 17:12 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 17:12
Fırat, Naz'a isyan bayrağını açıyor. Taylan ile evlenmemesi gerektiğini söylüyor.
Naz'ın Taylan ile olmasını hazmedemeyen Fırat durumu değiştirmeye kararlıdır. Naz'a Taylan ile evlenmemesi gerektiğini açık yüreklilikle söyler.
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