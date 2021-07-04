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Aşkın Tarifi 5. Bölüm 2. Fragmanı!

04 Temmuz 2021 Pazar - 18:49 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 18:49

Fırat, Naz'ı Taylan'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!


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Aşkın Tarifi Aşkın Tarifi 5. Bölüm Aşkın Tarifi yeni bölüm
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