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Aşkın Tarifi 5. Bölüm 2. Fragmanı!
04 Temmuz 2021 Pazar - 18:49 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 18:49
Fırat, Naz'ı Taylan'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
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- Aşkın Tarifi 5. Bölüm 2. Fragmanı!
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