Taylan'ın evlenme teklifi Naz'ın kafasını oldukça karıştırmıştır. Fırat'a olan hislerini de çözmeye çalışan Naz, hayatı için en doğru kararı vermeye çalışır.
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- Aşkın Tarifi 4. Bölüm Fragmanı yayında
Aşkın Tarifi 4. Bölüm Fragmanı yayında
22 Haziran 2021 Salı - 17:25 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 17:28
Aşkın Tarifi 4. Bölüm Fragmanı yayında! Naz'ın kafası karışıyor.
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- Aşkın Tarifi 4. Bölüm Fragmanı yayında