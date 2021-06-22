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Aşkın Tarifi 4. Bölüm Fragmanı yayında

22 Haziran 2021 Salı - 17:25 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 17:28

Aşkın Tarifi 4. Bölüm Fragmanı yayında! Naz'ın kafası karışıyor.


Taylan'ın evlenme teklifi Naz'ın kafasını oldukça karıştırmıştır. Fırat'a olan hislerini de çözmeye çalışan Naz, hayatı için en doğru kararı vermeye çalışır. 
 

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