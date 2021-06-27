Aşkın Tarifi 4. Bölüm 3. Fragmanı

Sultan, Naz'ı Fırat'ın hayatından çıkarmak için plan yapıyor. Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de.

Naz ve Fırat'ın yakınlaşması Sultan'ı rahatsız ediyor. Naz'ı Fırat'ın hayatından tamamen çıkarmak isteyen Sultan plan yapıyor. Taylan ise Naz'ı vicdan duygusundan etkilemeye çalışıyor. Sultan'ın yaptığı plan işe yaracak mı?

