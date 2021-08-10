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Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayında!

10 Ağustos 2021 Salı - 11:49 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 11:49

Naz da Fırat da yaşadıklarının etkisinden kurtulmayı başaramaz. Kendilerini aşkın tarifini sorgularken bulurlar.


Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Naz da Fırat da yaşadıklarının etkisinden kurtulmayı başaramaz. Kendilerini aşkın tarifini sorgularken bulurlar.
 

Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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