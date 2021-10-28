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Aşkım Kapışmak'tan şaşırtan Erkan Özerman açıklaması!

28 Ekim 2021 Perşembe - 16:05 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 16:05

Aşkım Kapışmak Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Kapışmak, geçtiğimiz hafta taciz iddiaları ile gündeme gelen Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.


Aşkım Kapışmak  TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Kapışmak canlı yayında şahit olduğu olayları anlattı:
 
"Yıllar önce Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri destek almıştı benden. Uzun süre... Mağdur biri... Psikiyatrist hocama da yönlendirdim. Çok ağır bir taciz yaşamıştı. Fiziki de, sözlü de... 20'li yaşlardaydı. Dereceye giremedi. Ben de duyuyordum. Bunu herkes de biliyor. Ara ara görüşüyoruz. Kız arkadaşı var, evlenmeyi düşünüyorlar ama çok zor günler yaşadı. Benim alanımı aşan bir şeydi. Hocam ile görüştü. Güçlü bir karakterdi ve başardı."
 
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Yarışmada Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. 
 
 
BARTU DİLMEN
 
Memleket: Bursa
Yaş: 24
Boy: 1.86
Kilo: 77
Eğitim: İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu
Yabancı dil: İngilizce
 
OĞULŞAT GAGŞALOVA
 
Memleket: Türkmenistan
Yaş: 22
Boy: 1.82
Kilo: 53
Eğitim: Lise mezunu
Yabancı dil: İngilizce

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