Askıda Yemek Var projesi nedir? Askıya nasıl yemek bırakılıyor?

Türkiye’de 70 ila 100 bin arasında evsiz olduğu tahmin ediliyor. Evsiz sayısının en yüksek olduğu İstanbul'da ise 8 bine yakın insan sokaklarda yaşıyor. Metro, metrobüs duraklarında ve metruk binalarda yaşayan evsizlerin en fazla olduğu 6 ilçe Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli. Sokaklarda yaşamı sürdüren ihtiyaç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri de beslenme. Çorbada Tuzun Olsun Derneği, 6 yıldır aralıksız her akşam evsizlere yaptığı gıda yardımıyla, beslenme sorununu en aza indirmeye çalışıyor.
ASKIDA YEMEK VAR PROJESİ NEDİR?
Ev ve işyerlerine sıcak yemek servisi hizmeti firmalar ile ile temel insani yardım faaliyetleri yürüten Çorbada Tuzun Olsun Derneği, evsizlerin beslenme sorunu ile ilgili çözüm için iş birliği yaparak ‘Askıda Yemek Var’ projesini hayata geçirdiler. Proje kapsamında; İstanbul’da yaşayan evsizlerin beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gıda dağıtımı yapılıyor. Çok kısa zaman zarfında 1.600’e yakın öğün gıda dağıtımı gerçekleştiren projenin ilk rotası; Beyoğlu, Gümüşsuyu, Tophane, Beşiktaş, Maçka ve Yıldız bölgeleri oldu.
ASKIYA YEMEK NASIL BIRAKILIYOR?
Sokaktaki evsizlere yardım etmek isteyenler her sabah askıya yemek bırakarak güne başlayabilirler. Destekleyiciler ise, Askıda Yemek Var sosyal sorumluluk projesinin web sitesini tıklayarak, 24,90 TL’ye bir öğün yemeği askıya bırakabiliyor.
Klasik sıcak yemek menüsü ihtiyaç sahipleri için özel olarak paketleniyor. Tek kullanımlık ambalajlarda hazırlanan paketler, profesyonel ÇOTUN görevlileri tarafından evsizlere teslim ediliyor.