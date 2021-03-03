Askıda Plan SMS'le İstanbul imar planları görüntülenebilecek!

İBB, "Askıda Plan SMS'le" hizmetini hayata geçirdi. Türkiye’de bir ilk hizmetle, askıya çıkarılan tüm imar plan ve değişiklikleri anında SMS ile paylaşılacak. Böylece İstanbullu, gerektiğinde itiraz hakkını kullanabilecek. Uygulamanın başladığı 24 Şubat tarihinden bugüne, 10 milyon kişiye SMS gönderildi. Peki, İstanbul'da imara açılacak yerler nereler? İBB imar proje sorgulama nasıl yapılır? Askıda Plan SMS'le İstanbul imar planları nasıl görüntülenir? İşte İstanbul İBB imar planı görüntüleme uygulaması...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi yetki alanında hazırlanan ve 30 gün boyunca belediye binasında sergilenen planları, İstanbul lularla paylaşıyor. İBB tarafından hayata geçirilen "Askıda Plan SMS'le" uygulaması sayesinde, İstanbullu, başta kendi mahallesi olmak üzere kentin dört bir yanında gerçekleşen imar plan ve değişikliklerinden haberdar olabilecek.

MAHALLE BAZINDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu hizmetle, askıya çıkan plan ve plan değişikliğinden kentlinin hızlı bir biçimde haberdar olabilmesi amaçlanıyor. Bunun için her bir İstanbullunun cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilerek, söz konusu plan bilgisi iletilecek. SMS'ler, İBB sisteminde kayıtlı olan mahalle bilgisi baz alınarak gönderilecek. İBB sisteminde kayıtlı olduğu mahalle bilgisini değiştirmek isteyen İstanbullu, planaski.ibb.gov.tr “haberdar ol” sekmesinden istediği gibi düzenleme yapabilecek. Bu hizmetten yararlanmak istemeyenler ise SMS iptal linkine tıklayarak SMS alımını sonlandırabilecek.

10 MİLYON İSTANBULLUYA SMS GÖNDERİLDİ

SMS içeriğinde; askıya hangi planın çıktığı, askı süresi ve planı inceleyebileceği planaski.ibb.gov.tr linki yer alacak. İstanbullu, 30 günlük yasal itiraz süresi boyunca, gerek gördüğünde itiraz hakkını kullanabilecek. Katılımcı planlamanın bir gereği olan itirazlar, İBB tarafından değerlendirilip İstanbul Belediye Meclisi’ne hakkında karar alınmak üzere iletilecek.

Uygulamanın başladığı 24 Şubat tarihi itibariyle 10 milyon İstanbullunun cep telefonuna genel bilgilendirme mesajı gönderildi. İlgili web site, yaklaşık 1 hafta içerisinde, 400 bin İstanbullu tarafından 1 milyon kez görüntülendi.