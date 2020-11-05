Askıda kira yardımı: Bir Kira Bir Yuva kira desteğinden nasıl yararlanılır? Askıda kira yardımına nasıl bağış yapılır?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, askıda kira kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Depremzedelerin kışı çadırlarda geçirmesinin zor olacağını belirten Soyer, "Bir Kira Bir Yuva'yı başlatıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, bu ihtiyacı karşılama gücüne sahip vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi. Peki, Bir Kira Bir Yuva kira desteğinden nasıl yararlanılır? Askıda kira yardımı için nasıl destek verilir?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreme ilişkin son gelişmeleri basın toplantısıyla açıkladı. Depremde evini kaybeden vatandaşlar için bir kampanya başlattıklarını duyuran Soyer, "Bir tür 'askıda kira' mı dersiniz bir yuva yaratmak mecburiyetindeyiz. Depremde evi yıkılan, ağır hasarlı olarak tespit eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile bu ihtiyacı karşılamak isteyen vatandaşlarımızı buluşturuyoruz" diye konuştu. Bir Kira Bir Yuva kira desteğinden nasıl yararlanılır? Askıda kira yardımına nasıl bağış yapılır?

ASKIDA KİRA YARDIMI NASIL YAPILIR?

'Bir Kira Bir Yuva' olarak açıklayan Başkan Soyer, kış aylarında çadırda yaşamanın depremzedeler için zor olacağını vurguladı. Kampanya kapsamında 5 aylık kira bedelinin 10 bin TL olarak belirlendiğini belirten Soyer, "Sistemde bir seçenek daha var. Evim kullanılsın. İzmir'in sayfiyesinde pek çok ev kış aylarında boş kalıyor. Boş evlerini kullandırmak isteyen vatandaşlarımızla, ihtiyaç sahibi olanları buluşturacağız" dedi.

‘’İzmir’in sayfiyesinde, yazlıklarında birçok konut boş kalıyor. Buralarda evi olan, 5 aylık süreyle evini kullandırmak isteyen vatandaşlarımız için de seçenek sunuyoruz. Bu satırları doldurdukları sürece vatandaşlarımız ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla en can yakıcı soruna en hızlı şekilde çözüm getirmiş olacağız. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarıp, başlarını sokacak yuvayla buluşturmuş olacağız”

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR? (BAĞIŞ YAPMAK VE BAĞIŞTAN YARARLANMAK)

Kampanya için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan web sitesine www.birkirabiryuva.org adresinden ulaşılıyor. Burada kullanıcılara yönelik “Eve İhtiyacım Var”, “Kira Desteği Vermek İstiyorum” ve “Evim Kullanılsın İstiyorum” başlıklı butonlar yer alıyor. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara işliyor. Kullanıma uygun boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini afetzedeler ile paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor.

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASINDA TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI

www.birkirabiryuva.org adresinde yer alan bilgilere göre Bir Kira Bir Yuva kampanyasına şu ana kadar 419 kişi ev ihtiyacı için başvuruda bulundu. 48 Kişi "Boş Evim kullanılsın istiyorum" diyerek evini kampanyaya açtı. Toplam 681 kişi, 8.769.870 TL kira desteği geldi.