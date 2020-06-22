Kanal D yayın akışı bugün Aşkı memnu neden yok, kaldırıldı mı? Aşkı memnu saat kaçta? 22 Haziran Kanal D yayın akışı!

Kanal D ekranlarında tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi hala ilgiyle takip ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saatin baş rollerini paylaştığı dizinin bugün saatinde yayınlanmaması üzerine, Aşk-ı Memnu dizisi neden yok? Aşkı Memnu kaldırıldı mı? Sorusu araştırılmaya başlandı. Aşkı Memnu saat kaçta? İşte Kanal D yayın akışı 22 Haziran 2020…

Aşk-ı Memnu dizisi her gün tekrar bölümleriyle Kanal D ekranlarında yer alıyor. Yayınlandığı dönem olduğu kadar tekrar bölümleriyle de izleyicinin ilgilisini çeken dizinin saatinde Güneşi Beklerken dizisinin yayınlandığını görünce arama motorları üzerinden, Aşkı Memnu neden yok? Sorusuna cevap arandı. Aşkı Memnu saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı…

AŞKI MEMNU BUGÜN NEDEN YOK?

Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI 22 HAZİRAN

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Zalim İstanbul FİNAL

00:15 Cehennemden Kaçış

02:00 Cehennemden Kaçış

03:30 Akasya Durağı TEKRAR

05:45 Yabancı Damat TEKRAR