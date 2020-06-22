Kanal D yayın akışı bugün Aşkı memnu neden yok, kaldırıldı mı? Aşkı memnu saat kaçta? 22 Haziran Kanal D yayın akışı!

Aşk-ı Memnu dizisi her gün tekrar bölümleriyle Kanal D ekranlarında yer alıyor. Yayınlandığı dönem olduğu kadar tekrar bölümleriyle de izleyicinin ilgilisini çeken dizinin saatinde Güneşi Beklerken dizisinin yayınlandığını görünce arama motorları üzerinden, Aşkı Memnu neden yok? Sorusuna cevap arandı. Aşkı Memnu saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı…
AŞKI MEMNU BUGÜN NEDEN YOK?
Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI 22 HAZİRAN
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Zalim İstanbul FİNAL
00:15 Cehennemden Kaçış
02:00 Cehennemden Kaçış
03:30 Akasya Durağı TEKRAR
05:45 Yabancı Damat TEKRAR