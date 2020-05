Aşkı Memnu ne zaman, nerede çekildi? Aşkı Memnu oyuncuları kim? İşte Aşkı Memnu'nın finalinde yaşananlar...

Corona virüs nedeniyle karantina günlerinde tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye başlayan Aşk -ı Memnu, konusu ve oyuncuları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Aşk- Memnu izleyicisi internette sıklıkla Aşkı Memnu ne zaman, nerede çekildi? Aşkı Memnu oyuncuları kim? Aşkı Memnu'nın final sahnesinde neler oldu? sorularını araştırıyor. İşte Aşk-ı Memnu hakkında merak edilenler...

Bir döneme damga vuran, her sahnesi ve her repliği olay olan Aşk-ı Memnu dizi si usta oyunculardan oluşan kadrosuyla gündemden düşmüyor. Beren Saat , Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosu ile Aşk-ı Memnu ekranlara gelmeye devam ediyor.

AŞKI MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk-ı Memnu, ilk bölümü 2008 yılında yayınlanan dizidir. Kanal D ekranlarında başlayan ve yine aynı ekranlarda son bulan dizinin tekrarları, yılın belirli zamanlarında Teve 2 ve Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaktadır. Dizi, finalini 2010 yılında yapmıştır. Aşk-ı Memnu 2 sezon yayınlanan Kanal D klasiklerindendir.

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır. Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7'ini ekran başına çekmiştir.

Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul 'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

AŞKI MEMNU KONUSU VE OLAYLARI

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli İspanyolca yayın yapan Telemundo kanalı diziyi Pasion Prohibida adıyla yeniden çekmiştir. Ayrıca Romanya 'da Fructul Oprit adıyla yeniden çekilmiştir.

Aşk-ı Memnu Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder. Bu, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT 'de yayınlanmıştır. Dizinin yapım şirketi olan Ay Yapım daha öncesinde Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2008'in Haziran ayında duyurulan dizinin senaristleri Yaprak Dökümü ve Dudaktan Kalbe'nin de senaryosunu yazan Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'dur.

Dizi, romandaki dönemde değil günümüzde geçmektedir; karakterler, mekanlar, diyaloglar günümüze adapte edilmiştir. Romanın ilk uyarlama dizisi arasında da işleniş ve karakter özellikleri bakımından farklılıklar vardır. Bihter Ziyagil rolündeki Beren Saat bunla ilgili dizinin basın toplantısında: "...Bu başka bir adaptasyon ve başka bir Bihter... Çok farklı bir drama var. Çok saf bir erkek modelimiz var. Fedakâr, anaç bir anne yok. Kocasını çok yakın akrabasıyla aldatan bir kadın var. Çok tehlikeli birçok karakter var, bunları seyirciye kabul ettirebilirsek çok önemli bir şey yapmış olacağız. Roman günümüze uyarlandığı için geçmişte çekilenden biraz daha farklı. Alışageldiğimiz aşk dizilerindeki o mağdure karakterlerden değil. Hırslarıyla pek çok insanın hayatını kötü yönde etkileyen bir karakter... Çok kınanacak şeyler yapacağı için elimden geldiğince onun bütün çatışmalarını insanlara kabul ettirmeye çalışacağım.” dedi. Aynı basın toplantısında Adnan Ziyagil rolündeki Selçuk Yöntem ise "Zengin ve edebi yönü kuvvetli bir eser Aşk-ı Memnu... Öte yandan tam bir entrikalar zinciri...Bu açıdan bakarsak Dallas bizim yanımızda hafif bile kalır." açıklamasını yapmıştı.

İlk bölüm 4 Eylül 2008'de yayınlandı ve yüzde 10.1 reyting ve yüzde 31.6 izlenme payı ile günün en çok izlenen programı oldu. Sonraki bölümleri de reyting sıralamasında hep üst sıralarda yer aldı. İki sezon birlikte hesaplandığında dizinin bir bölümünün ortalama reytingi yüzde 14.84'tür.

AŞKI MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi'nin konusu İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Koç ailesi'nin Sarıyer 'de bulunan üç katlı, on odalı yalısı kiralandı. Bu yalı dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve yalıya ait koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Burası dışında, Çatalca'da Arsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber kaldığı sahneler için Beykoz Riva'da, 1855 yılında İngilizler tarafından kayıkhane olarak yapılan, günümüzde ise otel olarak kullanılan tarihi taş ev seçildi.

AŞKI MEMNU'NUN MÜZİKLERİ

Dizinin müzikleri Toygar Işıklı'ya aittir. Sanatçı aynı dönemde Yaprak Dökümü ve Dudaktan Kalbe dizilerinin de müziklerini yapmaktaydı. Işıklı dizilere müzik oluştururken senaristi ve yönetmeni dinleyerek, senaryoyu okuyarak her karaktere özgü uygun melodiler tasarladığını söylemektedir. Ayrıca üç dizinin de aşkla ilgili olmasının işini kolaylaştırdığını da belirtmiştir. Aşk-ı Memnu'nun müzikleri enstrümentaldir, genellikle keman ve piyano ezgileri kullanılmıştır. Ayrıca bazı bölümlerde Madcon'a ait "Beggin", Frederic Chopin'e ait "Nocturne in C-sharp Minor", Dmitri Şostakoviç'in "The Second Waltz", Dany Brillant'ın seslendirdiği "Histoire d'Un Amour" ve Beethoven'ın "Moonlight Sonata" parçalarına yer verilmiştir.

AŞKI MEMNU'NUN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Dizide yirmiye yakın oyuncu ana kadroda yer aldı. Dizinin ana kadrosu Ziyagil ailesi ve Melih Bey takımı üzerinden şekillenmektedir. Ziyagil Holding'in sahibi Adnan Ziyagil'i Selçuk Yöntem canlandırmıştır. Adnan Bey, eşini kaybetmiş iki çocuklu, orta yaşlı, zengin bir iş adamıdır. Adnan Ziyagil'in kızı Nihal'i Hazal Kaya, oğlu Bülent'i de Batuhan Karacakaya canlandırdı. Nihal, içine kapanık, 18 yaşında bir genç kızdır; Bülent ise 12 yaşında uyumlu bir çocuktur. Adnan Bey'in ablası Arsen Hanım'ı da Gülsen Tuncer oynadı. Dizinin baş karakterlerinden biri olan Behlül Haznedar'ı Kıvanç Tatlıtuğ oynadı. Behlül, Adnan Bey'in uzaktan bir akrabasıdır, küçük yaşta ailesini kaybedince Adnan Bey onu yanına almış ve çocuğu gibi davranmıştır bu yüzden Behlül ona amca demektedir.

Melih Bey takımı Yöreoğlu ailesinin lakabıdır, bu aile Melih Bey, Firdevs Hanım ve kızları Bihter ve Peyker'den oluşmaktadır. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Bihter, bu ailenin küçük kızıdır ve Beren Saat tarafından canlandırılmıştır. Melih, eşi Firdevs'in onu aldattığını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüş ve ölmeden önce iflas ettiği için ailesine yüklü miktarda borç bırakmıştır. Dizide yalnızca flashback görüntülerinde yer almış ve Münir Akça tarafından canlandırılmıştır. Bihter, babasının ölümünden annesini suçlamaktadır. Annesi Firdevs'i Nebahat Çehre oynamaktadır. Ailenin büyük kızı Peyker de Nur Fettahoğlu tarafından canlandırılmıştır. Peyker, önceden Behlül'ün sevgilisidir fakat Behlül onu aldatmıştır. Bu ilişkiden kısa bir süre sonra da Nihat Önal'la evlenmiştir.

Kıvanç Tatlıtuğ dizide Behlül Haznedar karakterini canlandırdı. Ziyagil ailesinin evinde, onlarla uzun yıllardır çalışan Süleyman Efendi ve ailesi de yaşamaktadır. Süleyman Efendi'yi Rana Cabbar, karısı Şayeste'yi Fatma Karanfil ve kızı Cemile'yi Pelin Ermiş oynadı. Bu aile dışında Ziyagiller'in evinde Evren Duyal'ın canlandırdığı Nesrin ve Baran Akbulut'un canlandırdığı Beşir de çalışmaktadır. Beşir bu eve küçük yaşta gelmiştir ve yıllardır Nihal'e aşıktır. Eve Firdevs Hanım'la beraber gelen, Ufuk Kaplan'ın oynadığı Rus asıllı Katya da Ziyagil ailesinin çalışanlarından biridir. Bunların dışında, evde Nihal'i bebekliğinden beri yaşayan, çocuklara bakıcılık, öğretmenlik yapan ve Adnan Bey'e platonik olarak aşık olan Fransız kökenli Deniz karakteri vardır. Evdekilerin genellikle "matmazel" diye hitap ettiği karakteri Zerrin Tekindor oynadı.

Dizideki bir diğer aile Hilmi Önal, eşi Aynur ve oğlu Nihat'tan oluşan Hilmi Bey takımıdır. Hilmi Bey, Firdevs Yöreoğlu ve onunla birlikte Ziyagil ailesine düşmandır. Hilmi karakterini Recep Aktuğ, Aynur'u Zerrin Nişancı ve Nihat'ı İlker Kızmaz canlandırdı.

Dizinin ilk sezonunda Behlül'ün sevgilisi olan Elif'i Eda Özerkan, Firdevs Hanım'ın yakın arkadaşı Sevil'i Gülizar Irmak oynadı. Diziye birinci sezonun sonunda dahil olan ve daha sonra Nesrin'le evlenecek olan balıkçıyı Alay Cihan canlandırdı. Diziye ikinci sezon dahil olan Burçin Oraloğlu “Çetin Özder” karakteri ile Firdevs Hanım'ın zengin iş adamı sevgilisi rolünü oynadı. Aynı sezonda kadroya dahil edilen Zerrin Arbaş Hülya rolünde Firdevs ve Çetin Özder‘in ortak arkadaşı olarak yer aldı.

AŞKI MEMNU'NUN FİNAL SAHNESİNDE NELER OLDU?

İki sezon boyunca yayınlanan, 4 Eylül 2008'de tarihinde başlayıp, 24 Haziran 2010 tarihinde sonlanan dizinin son bölümünde; Bihter ile Behlül arasında geçenleri bilen evin hizmetkârlarından Beşir, gördüklerini Adnan'a anlatmıştır. Beşir'in anlatması ile aldatıldığını öğrenen Adnan'ın öfkelenmesi ve yaşanılanlar nedeni ile Nihal ve Behlül'ün evliliği ile aşkına karşılık bulamadığını sanan Bihter'in intihar etmesi konu edinilmiştir. Bihter'in ölümünün ardından evden kaçan Behlül, kabri başında Bihter'e uzaklara gideceğini söylemiştir. Adnan ve çocukları, çocukların mürebbiyesi ile eski hizmetkarları da yanına alarak yeni bir hayata başlamışlardır. Dizinin duygusal bir veda ile birlikte son gösterimi olan 79. bölümü Türk televizyon dizileri izlenme rekorları arasında 73.7 izlenme payı ile ilk sıraya yerleşmiştir. Son bölümü Kuruçeşme Suada da izleyen dizi ekibi ve 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen veda gecesinin 350 bin TL'lik geliri Baba Beni Okula Gönder kampanyasına bağışlanmıştır. Dizinin son bölümünün çalışmaları 1.5 ay sürmüştür.