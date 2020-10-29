Askerlik yol parası nasıl çekilir? Askerlik yol parası sorgulama

Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olan vatandaşlar sevk tarihlerinin gelmesiyle görev yapacakları yerlere gidiyor. Askerlik yerlerine gitmek için de yol izni ve yol parası hakkındaki detayları araştırıyor. Yol parası hakkından yararlanmak isteyenler, askerlik yol parası nasıl çekilir sorusunu soruyor. İşte Askerlik yol parası sorgulama…

Askere giderek vatani görevini yapacakların sevk tarihleri ve askerlik yerleri teker teker belli oluyor. Kilometre hesabına göre yol izni verilen genç askerlerin merak ettiği konulardan biri de askerlik yol parası oluyor. Ödenen miktar ve verilen izin gidilen kilometre miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Askerlik yol parası nasıl çekilir?

ASKERLİK YOL İZNİ NE KADAR?

800 kilometreden daha az seyahat edilecekse 1 gün, 800 kilometre ile 1600 kilometre arasında seyahat edilecekse 2 gün, 1600 kilometreden daha fazla seyahat edilecekse 3 gün yol izni verilir.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL ÇEKİLİR, SORGULAMA!

Askerlik yol parası sorgulaması e-devlet sistemi üzerinden ve PTT şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Paranın tutarı da e-devlet sistemi aracılığı ile görüntülenebiliyor.

Paranın yatıp yatmadığı ise yalnızca PTT şubeleri kimlik belgesi ile kontrol edilebiliyor. Paranın yatması halinde kişilerin birliklerine teslim olmalarına gerek kalmadan yol parası alınabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden de askerlik yol paraları çekilebilmektedir.

ASKERLİK YOL PARASI HESAPLAMA

Askerlik için yol parasının hesaplanması kilometreye göre gerçekleşiyor. Hesaplama sırasında belediye birimleri otobüs ücretleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi askerlik şubelerine yapıyor. 0-600 KM arasında yol gidenlere bir günlük 20 TL verilir. 601-1200 KM yol gidenlere iki günlük 40 TL yol parası verilmektedir. 1201-1800 KM yol gidenlere ise 3 gün için 60 TL ödeme yapılır.