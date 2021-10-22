Askerlik yerleri sorgulama! Askerlik yerleri açıklandı mı, kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e devlet askerlik yeri öğrenme…

Askerlik yerleri açıklandı mı, askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri araması yoğunlaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları tarihi verildi. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce asker adayı, MSB’nin verdiği tarihe göre bugün askerlik yerlerini öğrenecek. Peki, Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? kasım celbi askerlik yeri sorgulama işlemi…

Kasım askerlik sınıflandırma sonucu açıklandı mı, kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım celbi askerlik yerleri için yoğun bir heyecan var. Binlerce yükümlü asker adayı gözlerini MSB'ye çevirdi. e-Devlet ekranı üzerinden adaylar askerlik yerleri sorgulama işlemlerini yapabilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Askerlik yerleri öğrenme ve Kasım celbi askerlik yerleri detayları…

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Askerlik yerleri 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yapmıştı. Yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, yer bilgisini edinebilecek.

Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİNİ SORGULAMA