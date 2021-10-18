Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2021, askerlik yeri sorgulama…

Askerlik yerleri açıklandı mı, kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik görevini yerine getirecekler askerlik yerleri sorgulamasına başladı. MSB sayfasını sürekli takip eden asker adayları, son duyuruda Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının Ekim ayında duyurulacağının bildirilmesi nedeniyle arama motorlarına yönelerek askerlik yeri ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2021? İşte askerlik yeri sorgulama…

Kasım celbi için az bir kaldığından asker adayları, askerlik yeri sorgulamasına başladı. MSB'nin açıklamasında ekim ayına işaret etmesi, adayların "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oldu. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2021, askerlik yeri sorgulama…

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK, ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

Yükümlü Sevk Tarihleri Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 25, 26 Ekim 2021 25, 26 Ekim 2021 Erbaş/Er (2nci Grup) 22, 23 Kasım 2021 22, 23 Kasım 2021 Erbaş/Er (3ncü Grup) 20, 21 Aralık 2021 20, 21 Aralık 2021

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.