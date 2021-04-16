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Askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? Mayıs 2021 celbi sınıflandırma sonuçları 16 Nisan

16 Nisan 2021 Cuma - 10:39 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 10:39

Mayıs celp dönemi merakla bekleniyor. Asker adayları, askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Milli Savunma Bakanlığı, “Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusuna” göre seçim ve sınıflandırma sonuçları tarihi belli oldu. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Mayıs celp yerleri sorgulama 16 Nisan…


Askerlik yerleri merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı mayıs ayı askerlik yerleri ve celp işlemleri hakkında açıklama yaptı. "Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu" başlıklı yazıda yerlerin belirleneceği tarih belli oldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur 2021?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Askerlik yerleri erişime açıldı.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK’nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

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