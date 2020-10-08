Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı

Vatani görevini yapmaya hazırlanan asker adaylarının 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB'nin açıklaması...

Milyonlarca asker adayının beklediği haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde silah altına alınacak asker adaylarının 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Peki, Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte askerlik yerleri sorgulama...

Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri konusundaki meraklı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik Kasım celbi ile ilgili açıklama yaptı.

2020 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kasım celbi askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler kimlik numarası ve şifreleriyle e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi): 03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020