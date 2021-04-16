Askerlik yerleri açıklandı mı-saat kaçta16 Nisan? Mayıs celp dönemi 2021 ve e-devlet askerlik yeri sorgulama-öğrenme

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Mayıs ayı celp tarihleri belli oldu, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Mayıs ayı celp dönemi yaklaştığından teciliniz bozduran ve askere gitmek istin başvuran asker adayları, MSB tarafından ilan edilecek 2021 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklamasını bekliyor. Askerlik yerleri e-devlet üzerinden açıklanacak. Mayıs celbi 2021 ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı…

Mayıs celp dönemi ne zaman açıklanacak 2021, saat kaçta? Askerlik Mayıs celbi 2021 süreci merakla bekleniyor. Yedek subay, yedek astsubay ile erbaş statüsündeki yükümlüler askerlik görevini yerine getirmek için başvurularını tamamladı, gözlerini MSB’ye çevirdi. Mayıs ayı askerlik yerleri ve sınıflandırma işlemleri hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. "Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu" başlığı ile çıkan yazıda, sınıflandırma işlemlerinin ilan edileceği tarihler yazıyor. Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri sorgulama…

ASKERLİK YERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN-SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK’nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ise henüz netleşmedi.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu" ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA NELER YAPILIR?

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.