Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri öğrenme – Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 MSB askerlik yerleri 2020

Askerlik yerleri ne zaman belli oluyor 2020? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? soruları asker adayları tarafından merakla bekleniyor. Celp dönemlerinin corona virüsü nedeniyle sekteye uğramasıyla adaylar askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi araştırıyordu. Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün asal.msb.gov.tr adresinden açıklanacak. İşte Askerlik yerleri öğrenme ve sorgulama ekranı…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları ve normalleşme sürecine yönelik planlamaları anlatması ve Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmasının ardından askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı? sorularının ardı arkası kesilmedi. İşte Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin askerlik yerleri öğrenme ve sorgulama aşamaları…

ASKERLER YERLERİ BELLİ OLUYOR

MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN 2020 SEVK VE CELP DÖNEMLERİ ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENME

Kamu dairelerindeki pek çok işlemin gerçekleştirildiği e Devlet, askerlik tecil durumunu takip etmek isteyenler ya da askere gitmek üzere işlemlerini tamamlamış olanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Askerlik yeri sorgulama işlemleri https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir e-Devlet'in resmi web sitesi aracılığıyla giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden E-Devlet sistemine giriş yaparak askerlik yeri ve durum belgesi sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENME VE SORGULAMA

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

CELP İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'IN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19 sürecinde normalleşme adımları kapsamında yaptıkları planlamalar hakkında da bilgi verdi.



Genel normalleşme planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Akar, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı olarak kendilerine düşen bölümleri çalıştıklarını anlattı.



Akar, normalleşme adımlarını atarken de her an teyakkuz halinde olduklarını, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için ilk günkü dikkat ve hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.



Hulusi Akar, önlemler kapsamında ertelenen personel temini, atama ve görevlendirmeler ile okullardaki eğitimi 1 Haziran'dan itibaren başlatmayı planladıklarını, ertelenen Milli Savunma Üniversitesi sınavının 14 Haziran'da yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Süreçte, bir taraftan teröristle bir taraftan da virüsle mücadeleyi başarıyla sürdürdüklerini söyleyen Akar, şöyle devam etti:



"Fakat normalleşme de bir zaruret, bir ihtiyaç. Bu manada hem celplerin hem de terhislerin başlaması konusunda gerekli çalışmaları yaptık. En önemli amacımız, terhis olan Mehmetçiğin evine sağlıklı şekilde gitmesi, evinden kışlaya gelen Mehmetçiğin de sağlıklı olarak birliğine katılması. Bunun için gayret gösteriyoruz. Zaten erteleme de bu nedenle oldu. 1 aylık süre içinde yapacağımız hazırlıkları yaptık. Yapmaya çalıştığımız husus, 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlaması, buna karşılık 5 Haziran'dan itibaren de celplerin başlaması.



Bedelli statüsünde bir değişiklik yok, 20 Haziran'dan itibaren de onların celpleri başlayacak. 4 haftalık eğitimlerini yapmak suretiyle vatani görevlerini tamamlayacaklar. 'Bedelli uzaktan eğitimle yapılsın' gibi bir çalışma gündemimizde yok."

Kışlalarda alınacak tedbirlerin sorulması üzerine Akar, celplerle ilgili tüm çalışmaların yapıldığını, Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içerisinde bunları yürüttüklerini söyledi.Akar, "5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak tüm gençlerimiz teste tabi tutulacak. Orada testleri yapılacak, Askerlik şubeleri bunu planladılar. Sevkten 3-4 gün önce gerçekleştirilecek. Testlerin sonuçları belirlendikten sonra gençler birliklerine sevk edilecekler." dedi.



Hulusi Akar, 5 Haziran öncesindeki 4 gün boyunca, 100 bin civarındaki gence PCR testi uygulanacağını dile getirerek, sonuçların en kısa zamanda alınacağını, sonuçlara göre işlemlerin yapılacağını belirtti.