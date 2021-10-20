Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri sorgulama ve kasım ayı celp takvimi

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte vatani görevini yerine getirecek pek çok kişi kasım ayı celp dönemi ve askerlik yerleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. MSB kasım ayı celp takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte Kasım ayı celp takvimi

Askerlik yerleri ile ilgili bilgiler askerlik görevini yerine getirecek pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Daha önce MSB tarafından askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Kasım ayı celp döneminin ekim ayında açıklanacağı belirtilmişti. Vatani görevini yerine getirecek milyonlar e- Devlet üzerinden askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Askerlik dönemine ilişkin açıklama, MSB'nin sitesinden yapıldı. İşte, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte Kasım celbi ile ilgili son durum.

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB’den yapılan açıklamada, “Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

MSB’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).”

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor...