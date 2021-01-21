Askerlik yerleri açıklandı mı 2021? MSB ASAL ile bedelli askerlik durum belgesi sorgulama: Bedelli askerlik şubat celp dönemi için gözler MSB’de!

Askerlik hizmeti için bedelli askerliğe başvuranlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. "Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, askerlik yerleri ne zaman belli olur?" sorularına yanıt arıyor. Asker adayları, celp ve sevk dönemleri ile ilgili temel eğitim yapacakları birlikleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusunun ardından e devlet ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Askerlik yerleri merakla bekleniyor, gözler MSB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. TSK bünyesinde silah altına alınacak olan asker adayları şubat celp ve sevk dönemleri duyurusunun yapılmasının arından askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Askerlik yerleri açıklandı mı 2021? İşte 2021 bedelli askerlik yerleri ve celpleri hakkında merak edilenler…

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman belli olur?

Bedelli askerlik kurs sonuçları belli olmadı. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi. Yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik başvurusu yapmak için şubelere gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden işlemler tamamlanmıştı. Başvurular 31 Aralık 2020 saat 18.00'de sona ermişti.

ŞUBAT 2021 CELP DUYURUSU