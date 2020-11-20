Askerlik uzayacak mı? Asker alımları durdu mu, tezkereler ertelendi mi?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik sevk işlemleri hakkında açıklama geldi. MSB tarafından yapılan açıklamanın ardından asker adayları ve askerler konuyu araştırmaya yayımlanan belgeye ulaşmaya başladı. Peki, askerlik uzayacak mı? Asker alımları ve tezkereler durdu mu?

Askerlik uzayacak mı? Askerli alımları durdu mu? MSB, 23 - 25 Kasım 2020 tarihinde sevke tabii olan asker adaylarını ilgilendiren duyuruyu https://asal.msb.gov.tr/ adresinden erişime açtı. İşte, ayrıntılar...

ASKERLİK UZAYACAK MI?

MSB'nin sitesinde yer alan duyuruda; ''Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını, 19-21 Kasım'da sevke tabi olan bedelli askerlerin sevklerinin ertelenmediğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını, 19-21 Kasım'da sevke tabi olan bedelli askerlerin sevklerinin ertelenmediğini bildirdi.