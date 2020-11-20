Askerlik uzayacak mı? Asker alımları durdu mu, tezkereler ertelendi mi?

Askerlik uzayacak mı? Askerli alımları durdu mu? MSB, 23 - 25 Kasım 2020 tarihinde sevke tabii olan asker adaylarını ilgilendiren duyuruyu https://asal.msb.gov.tr/ adresinden erişime açtı. İşte, ayrıntılar...
ASKERLİK UZAYACAK MI?
MSB'nin sitesinde yer alan duyuruda; ''Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir.'' ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını, 19-21 Kasım'da sevke tabi olan bedelli askerlerin sevklerinin ertelenmediğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.
MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını, 19-21 Kasım'da sevke tabi olan bedelli askerlerin sevklerinin ertelenmediğini bildirdi.