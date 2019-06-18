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Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

18 Haziran 2019 Salı - 19:53 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 19:53

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.


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